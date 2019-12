Bologna, mercato in entrata: Juan Jesus e Barrow i nomi caldi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nello scorso campionato il mercato di gennaio del Bologna contribuì e non poco ad invertire il trend negativo della prima parte dell’anno. Gli arrivi di Sansone, Soriano e Lyanco diedero un’impronta più qualitativa alla squadra e furono determinanti per la salvezza.

Quest’anno la classifica sorride di più e, per molti aspetti, permette ai rossoblu di muoversi con meno ansia e con meno esigenze immediate. Rimpolpato il centrocampo con Nicolas Dominguez, già firmato lo scorso agosto e atteso in città per la ripresa degli allenamenti lunedì 30, la dirigenza si muoverà per sistemare soprattutto il reparto arretrato.

Con il perdurare dell’infortunio di Dijks è necessario prendere un terzino sinistro o quantomeno un giocatore che possa ricoprire anche quella zona. Krejci e Denswil sono due adattamenti che con alterne fortune stanno dando il loro contributo ma è innegabile che serva un altro elemento. Anche solo per il fatto che numericamente dietro il Bologna è corto. Juan Jesus è il profilo principale seguito sia per l’esperienza che per la duttilità; Mustafi è il nome delle ultime ore; Lyanco il sogno quasi proibito.

Nel reparto offensivo l’eventuale cessione già a gennaio di Destro porterebbe alla necessità di prendere un suo sostituto. Palacio è inamovibile mentre Santander non convince del tutto lo staff tecnico. Sfumato Ibrahimovic - almeno per quanto dichiarato da Sabatini - Musa Barrow è stato accostato ai felsinei in questi ultimi giorni: la formula del prestito con obbligo di riscatto potrebbe essere quella adatta per sbloccare la situazione.