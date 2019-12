© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Non sono previsti grandi scossoni in uscita nel mercato invernale per il Bologna. Sicuramente lascerà l’Emilia e con tutta probabilità l’Italia è Nehuen Paz: l’argentino ha giocato spiccioli di partite in due anni senza mai convincere né Inzaghi né tantomeno Mihajlovic. Il ritorno in patria appare l’opzione più percorribile.

Da valutare, sempre per il reparto arretrato, una cessione in prestito di Corbo. Il giovane rampante difensore non ha trovato spazio fin qui e la società potrebbe valutare una cessione temporanea per fargli accumulare esperienza.

A centrocampo l’arrivo di Dominguez aumenta gli uomini a disposizione dello staff tecnico. Con l’ex Velez ci sono 7 giocatori per 3 posti, troppi per una squadra che ha solo una competizione da disputare. Anche in questo caso la dirigenza potrebbe pensare ad una cessione in prestito di un giovane con ballottaggio tra Schouten e Svanberg.

In attacco c’è Destro che è in scadenza di contratto a giugno: per monetizzare un minimo il Bologna potrebbe accettare offerte al ribasso per l’attaccante che continua peraltro ad avere problemi fisici e a giocare poco.