© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna guarda in casa Torino alla ricerca di un difensore per gennaio. Il primo nome, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è quello di Lyanco ma difficilmente i granata lo lasceranno partire e per questo motivo ecco che Mihajlovic ha chiesto al club di sondare il terreno per Kevin Bonifazi.

Le altre - Ci sono però anche SPAL, Parma e Genoa sul centrale italiano che in questo momento è fermo ai box. Proprio per questo i rossoblù devono cercare di accelerare per battere la concorrenza e per regalare al tecnico un nuovo giocatore per proseguire la buona stagione.