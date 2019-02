© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato così la sconfitta patita contro la Juventus al Dall'Ara: "Un’altra grande prestazione e ancora una volta zero punti. Abbiamo giocato un’ottima gara, in alcuni momenti superiori alla Juventus, peccato davvero. Al di là dell’avversario, il Bologna gioca sempre per imporre il proprio calcio, ora affronteremo squadre al nostro livello e servirà la stessa rabbia, mantenendo comunque la serenità e la capacità di continuare a lavorare come stiamo facendo. Se continueremo a giocare così sono convinto che ci salveremo". Lo riporta il sito ufficiale dei felsinei.