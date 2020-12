Bologna, Mihajlovic: "Abbiamo tanti infortunati. Danilo e Palacio se stanno bene giocheranno"

vedi letture

Vigilia di campionato per il Bologna - atteso dalla sfida contro lo Spezia - con il tecnico Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa si è soffermato anche su alcuni singoli: "Come penso di gestire Danilo e Palacio in occasione delle prossime gare? Ogni prossima partita per noi è la partita più importante. Abbiamo tanti infortunati quindi non è facile, però non abbiamo neanche l'imbarazzo della scelta. A tutte le squadre a cui mancano dieci giocatore è richiesto uno sforzo in più che mi aspetto da tutti quelli che stanno bene. Danilo e Palacio se stanno bene giocheranno anche domani. Qualcosa cambieremo senz'altro, però, perché tanti non giocano da molto e non sono pronti. Cercheremo di trovare le soluzioni giuste".

Qui tutta la conferenza stampa di Mihajlovic