Bologna, Mihajlovic: "Abbiamo vinto meritatamente, meglio nella ripresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha analizzato così la partita vinta per 3-0 contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: "Non mi è piaciuto il primo tempo, eravamo poco lucidi: pensavamo solo ad attaccare, volevamo risolvere la partita in quindici minuti. Nella ripresa siamo entrati in campo con un'altra testa, con pazienza. E' una vittoria meritata, contro un Chievo che comunque nelle ultime partite ha creato molto. Loro stavano tutti dietro la linea della palla, per noi non era semplice: serviva maggior velocità nei passaggi in avanti. Sbloccato il risultato, tutto è andato in discesa. Salvezza? Pensiamo ad una gara alla volta. Anche contro le più forti del torneo dobbiamo scendere in campo per vincere, preferisco perderne qualcuna in più ma anche vincerne qualcuna in più".

Sui singoli: "Non è mai facile tirare i rigori, Pulgar ha fatto cinque su cinque nelle ultime cinque partite. E' merito anche della squadra, che porta tanti calciatori in area di rigore. Io ho sbagliato più penalty che punizioni, sicuramente li tira meglio di me (ride, ndr). Centravanti? Dipende dalla partita: con Palacio giochiamo in una maniera, con Santander o Destro in un'altra. Hanno caratteristiche differenti. Dijks? Era diffidato e noi a sinistra non abbiamo un ricambio di ruolo, ecco perché l'ho tolto alla fine. Anche perché Mattiello è sulla via del recupero".