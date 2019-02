© foto di PhotoViews

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha parlato della corsa salvezza e dell'importanza del sostegno dei tifosi: "Ci possiamo salvare solo se rimaniamo tutti uniti: giocatori, società, tifosi. Gran parte della salvezza la dobbiamo costruire in casa. Chiedo solo una cosa ai tifosi, di sostenerci sempre durante la partita. Poi alla fine se vogliono fischiare facciano pure, ma durante la gara abbiamo bisogno del loro tifo. Andare in B sarebbe un disastro. Io credo che ci possiamo salvare, ma abbiamo bisogno dell'apporto dei tifosi durante tutti i 90 minuti".