Bologna, MIhajlovic alla Ferguson: ecco il progetto a lungo termine di Saputo

vedi letture

Il Bologna ha tutta l'intenzione di proseguire il rapporto tecnico con Sinisa Mihajlovic e al termine della stagione che dovrebbe riprendere la prossima settimana, gli farà firmare un prolungamento di contratto fino al 2023. Saputo però vorrebbe andare oltre, perché l'idea del club è quella di rendere l'allenatore una sorta di Ferguson in salsa emiliana. Un manager vero e proprio che si occupi del campo e non solo. Aprire un ciclo lungo con il serbo sia per le sue qualità già dimostrate in campo, sia per ragioni sentimentali visto il feeling della piazza col proprio tecnico. L'ultima parola spetterà allo stesso Sinisa, che potrebbe dire no a una proposta del genere solo davanti a una chiamata davvero irrinunciabile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.