Bologna, Mihajlovic applaude Calabresi: adesso la prima convocazione è dietro l'angolo

Arturo Calabresi potrebbe da un momento all'altro ritrovarsi tra i convocati del Bologna dopo il ritorno dall'Amiens e i mesi di mercato vissuti con il rischio di una nuova cessione. Sinisa Mihajlovic ha parlato spesso anche con lui e gli ha fatto i complimenti per la costanza mostrata dal giocatore sia in Francia che una volta tornato in rossoblu. La sua permanenza è stata dettata più da giochi di mercato che da altro, ma se non per domenica, la prima convocazione dovrebbe arrivare a breve, prevedendo così un lieto fine per l'ex difensore della Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.