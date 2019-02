Bologna, Mihajlovic: "Assurdo perdere questa partita"

© foto di PhotoViews

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta rimediata contro la Roma: "Abbiamo creato tante palle da gol, ma se non la butti dentro la Roma ti punisce. Mi sembra assurdo perdere una partita del genere in cui anche il pari ci stava stretto.Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ce la siamo giocata alla grande. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa. Siamo andati a Milano e Roma giocando a viso aperto, da queste prestazioni poi arriveranno anche i risultati.".