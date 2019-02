© foto di PhotoViews

Dopo l'1-1 arrivato contro il Genoa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Penso che avremmo meritato la vittoria, siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio ma dopo ci siamo abbassati e abbiamo avuto paura di vincere e abbiamo preso gol, poi nel secondo tempo abbiamo giocato nella loro menta campo, creato occasioni e nessuno avrebbe avuto niente da dire se avessimo vinto ma conta la prestazione, il lavoro che hanno fatto i ragazzi che devono convincersi che giocando in una certa maniera c'è differenza, loro devono credere in quello che fanno. Destro? Merito suo, si sta allenando bene, Santander è tornato in gruppo, ma ha saltato qualche allenamento, l'importante è chi entra e gioca dà il massimo, Mattia al di là del gol si è sacrificato. La strada è quella giusta".