Bologna, Mihajlovic: "Barrow non è ancora quello dell'anno scorso. Lui lo sa"

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, ha parlato anche di Musa Barrow: "Non stiamo vedendo ancora il giocatore dello scorso anno e lui lo sa. In queste quattro partite non è stato quello che conosciamo ma non è l'unico. In generale il gruppo si sta allenando bene, quello che manca sono i risultati. Basterà una rete per sbloccarsi".