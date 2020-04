Bologna, Mihajlovic cerca il gigante difensivo. Piace Erlic, proposto l'ex Lazio Hoedt

vedi letture

Parlando del mercato del Bologna, La Gazzetta dello Sport sottolinea in particolare come il club rossoblù sia rimasto favorevolmente impressionato da Martin Erlic, croato dello Spezia che prima dello stop per il Covid-19 aveva ricevuto una promozione, la prima convocazione nell’Under 21 croata.

La lista delle operazioni - Tracce della lista di Sinisa Mihajlovic per il prossimo anno - si legge - erano emerse già quindici giorni fa: nessuna rivoluzione o addii dolorosi, spostamento di Barrow da centravanti (con ricerca di un giovane, Favilli è da tempo nei pensieri, se Santander decidesse di cambiare aria), rinnovi di Palacio e Danilo, ricerca di un terzino destro, valutazione su un mancino (Kolarov e Marchizza), poi un centrale difensivo (Bani sarà confermato) e semmai un centravanti di prospettiva. Ben sapendo che arriverà Vignato come vice Sansone.

Ex Lazio - In tutto questo, il mercato per l’anno che verrà ha portato a ragionare - come detto - su Martin Erlic e a sentirsi proporre anche Wesley Hoedt, altro centrale difensivo che ha vissuto la Lazio per due anni dal 2015 al 2017