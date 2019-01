© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa per la sua presentazione ufficiale, ha commentato così la dura sconfitta col Frosinone che è costata la panchina a mister Inzaghi: "Nell'ultima partita il Bologna ha toccato il fondo. Questo si può vedere anche positivamente, perché peggio di così non si può fare. Bisogna restare sereni, riniziare a lavorare sodo e riacquistare fiducia. Non abbiamo molto tempo, la squadra deve essere brava a capire subito le mie indicazioni".