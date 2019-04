© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa per Chievo, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si è soffermato sul presidente Saputo: "Non gli ho parlato, l’ho visto prima della partita e adesso - riporta Tuttobolognaweb.it -. Che tipo di presidente è? Ha grande fiducia, è giusto che io gli dia spiegazioni quando me le chiede. E’ importante per lui scegliere le persone giuste al posto giusto. L’ho visto poche volte da quando sono arrivato, quando abbiamo parlato è sempre stato tranquillo".