Bologna, Mihajlovic: "Cosa succede a Firenze non ci interessa molto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina parlando così degli avversari: "Clima teso a Firenze? Non so se ci saranno vantaggi o svantaggi per noi, ma quello che succede a Firenze non ci interessa molto. Dobbiamo pensare a giocare la nostra partita. Cambiando allenatore hanno tolto tutti gli alibi ai giocatori, che sicuramente andranno più forte rispetto alle ultime uscite. Montella? Lui arriva sempre dopo di me, per una volta vorrei accadesse il contrario. Trova sempre la squadra pronta dal punto di vista fisico (ride, ndr)".