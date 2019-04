Bologna, Mihajlovic: "Da lunedì possiamo essere salvi. Futuro? Vedremo"

© foto di Giacomo Morini

Sinisa Mihajlovic ha parlato ieri a margine della premiazione del Maestrelli, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Questo il pensiero del tecnico del Bologna: "Manca poco ormai alla fine, già da lunedì possiamo essere salvi. Sono contento per la Società, per il presidente, per i tifosi. Il campionato di A in Italia non è affatto facile da affrontare. Ma sapevamo bene che se avessimo giocato come siamo in grado di fare, le vittorie non ci sarebbero sfuggite. D’altronde il nostro lavoro è legato a doppio filo ai risultati, quando va bene ti vogliono tutti. Il futuro? Quando saremo salvi ci troveremo con la società, ognuno dirà la sua e vedremo. Se sono cambiato? Magari prima contavo fino a 2 prima di arrabbiarmi, ora arrivo a 5 o 6. Ma in 12 anni di panchina sono certamente cambiato nel modo di pormi".