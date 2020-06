Bologna, Mihajlovic-De Silvestri capitolo quinto: il serbo ripensa all'esterno in scadenza

Lorenzo De Silvestri ha il contratto in scadenza con il Torino e un futuro quanto mai in bilico. Per questo Sinisa Mihajlovic, allenatore che ha conosciuto l'esterno fin dai tempi della Lazio e che ha riallenato a Firenze, con la Sampdoria e in granata, è interessato a puntare nuovamente su di lui proponendo a Bigon e Sabatini di acquistarlo a parametro zero. Molto dipenderà dalla proposta di Cairo e Vagnati e da quella che eventualmente gli presenterà il Bologna, ma la partita è aperta e De Silvestri potrebbe essere arrivato al termine della propria esperienza in granata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.