© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nella giornata di ieri Sinisa Mihajlovic è tornato a Casteldebole per dirigere il Bologna dopo le recenti cure e chi lo ha incrociato lo racconta molto deluso dal rendimento della squadra che ha strigliato per una mezz'ora buona: "E' un mese duro e importante - avrebbe detto ai giocatori secondo La Gazzetta dello Sport - da adesso è vietato fallire, tornate ad essere quelli di un tempo, con fame, voglia di fare, umiltà e gioco". Erano presenti anche tutti i dirigenti rossoblu che però non hanno parlato di mercato con il tecnico, in attesa di conoscere il futuro del sogno Ibrahimovic e delle linee guida per gennaio.