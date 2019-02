© foto di PhotoViews

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa del dubbio legato a Destro e Santander: "Stanno bene tutti e due, possono giocare entrambi in alternativa o anche insieme. Non escludo nulla: guardò gli allenamenti e poi decido. Prima che arrivassi io Santander era il titolare, quando arriva un nuovo mister si azzera tutto. Guardo quello che mi danno in settimana e poi decido. Ho alcuni dubbi da risolvere. Per me è importante che ci sia una sana concorrenza in settimana".