Bologna, Mihajlovic: "Destro? Non è in forma, ma spero di recuperarlo"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale, ha parlato anche di Mattia Destro: "Ci ho parlato oggi e gli ho detto che per me è incredibile che un giocatore con le sue qualità non riesca a giocare. Gli ho detto quello che mi hanno detto su di lui, Destro è un calciatore importante, ma dipende tutto da lui. Nel mio gioco sarebbe un giocatore fondamentale, mi ha fatto una buonissima impressione oggi. Se lui mi dà garanzie io sono contento, però dipende tutto da lui. Non lo vedo in forma fisica in questo momento, va un po' a rilento, forse è anche normale, ma Destro deve continuare ad allenarsi con voglia e applicazione. Quando lo vedrò pronto lo butterò dentro. Saremmo tutti felici se potessimo recuperarlo. Io posso aiutarlo, ma prima lui deve aiutare sé stesso".