© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola, rivela quest'oggi la Gazzetta dello Sport: dopo la presenza in panchina domenica sera nella sfida all'Hellas Verona, la decisione dei medici è molto importante. Il tecnico serbo avrà un periodo di riposo dopo un intenso periodo di cure durato oltre 40 giorni: possibile una sua presenza a Casteldebole domani e quasi certa la sua presenza in panchina venerdì sera in casa nel derby con la SPAL.