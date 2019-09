Bologna, Mihajlovic domani in ospedale: non ci sarà contro il Brescia

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic domani ricomincerà la sua lotta contro la leucemia. Il serbo infatti è pronto a rientrare all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna com’era già successo per 40 giorni dal 18 luglio scorso. Come riportato da Gazzetta.it, dunque, l’allenatore non sarà in panchina domenica contro il Brescia, ma sarà comunque in continuo contatto con il vice Emilio De Leo, seguendo la sfida dall’ospedale.