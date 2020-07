Bologna, Mihajlovic duro con i suoi dopo il ko: "Domenica meglio se restiamo a casa"

vedi letture

"Cosa c'è da salvare? Direi niente. Anzi, per la prima volta da quando vengo a Firenze i tifosi non mi hanno fischiato...". Prova ad usare un po' di ironia, Sinisa Mihajlovic, dopo il ko per 4-0 del suo Bologna contro la Fiorentina. "Mi dispiace che i miei giocatori non riescano a capire - ha detto in conferenza stampa - nonostante lo dica da tempo. Abbiamo fatto una grande stagione, ma non possiamo rovinare tutto anche se non ci sono obiettivi. A Milano abbiamo preso 5 gol, stavolta 4. E' una cosa che mi brucia e che mi fa male. Forse domenica sarà meglio restare a casa, magari non prendiamo gli stessi gol...".