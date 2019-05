© foto di Giacomo Morini

Ospite di Sky, Sinisa Mihajlovic ha così parlato dopo il derby col Parma stravinto. Ma il debito, rivela il tecnico serbo, non è ancora saldato col pubblico di Bologna: "Non ancora, la matematica non ci dice che siamo salvi. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, ma anche quello di cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica. Non si molla, si va avanti. Ora ci godiamo questa vittoria, che è fondamentale per il nostro obiettivo".