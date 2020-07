Bologna, Mihajlovic e la favola Juwara: "Deve stare con i piedi per terra ed allenarsi"

Conferenza stampa per Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Tra i temi toccati, anche quello relativo al giovane Juwara, in gol contro l'Inter: "Se ha la personalità per essere lanciato titolare? Ha giocato cinque partite in Serie A e fatto un gol. Voi giornalisti non avete mezze misure. È una bella storia di vita ma quella calcistica è appena cominciata. Fate di tutto per rovinare i ragazzi, per farli diventare fenomeni dopo tre partite poi non vedete l’ora di massacrarli. Musa deve stare con i piedi per terra ed allenarsi: avrà la possibilità di mostrare ancora il suo valore".

