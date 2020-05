Bologna, Mihajlovic è praticamente certo di rimanere. A meno di ribaltoni

L’anno di Sinisa Mihajlovic è stato molto diverso da quello che tutti potevano aspettarsi dopo la salvezza della scorsa stagione. La lotta in ospedale ha avuto la meglio, almeno nella narrazione, rispetto all’annata del Bologna. Abbastanza tranquilla e senza grossi scossoni, inserendo dei buoni giovani e valorizzando altri calciatori che sono rimasti in rosa. Nelle ultime settimane, anche grazie all’arrivo di un Barrow che ha dato ulteriore brio in attacco, i felsinei hanno trovato continuità nei risultati e potevano puntare alle coppe europee, salvo poi dover ripiegare a causa del Coronavirus. Mihajlovic, comunque, non è mai stato messo in discussione.

IL FUTURO - Non ci sono grossi dubbi, a meno che non parta un giro di panchine che in questo momento sembra ben lontano dall’esserci. Se Simone Inzaghi poteva essere un papabile per la panchina della Juventus, allora Mihajlovic rischia di diventarlo per la Lazio. Così appare molto complicato che le varie scelte tecniche vengano ridiscusse, sebbene tutto poi dipenda dall’eventuale ritorno in campo. A Bologna c’è spazio per una riconferma abbastanza scontata, quindi a meno di improvvise fiammate sarà il tecnico anche nella prossima stagione.

Bologna 90%

Altro 10%