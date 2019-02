© foto di Federico Gaetano

Parlando di tre nuovi acquisti, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così di Nicola Sansone in conferenza stampa quest'oggi: "Ha un affaticamento, non parte con noi. Anche Dzemaili non è disponibile anche se sta bene ma ha fatto un solo allenamento. Lyanco? Può giocare dall’inizio. L’abbiamo preso per giocare... è veloce, cattivo, ha personalità. Poi come tutti i difensori brasiliani fa qualche fesseria ma con Danilo possono sposarsi bene. Edera lo conosco bene e mi piace molto. Ha più gamba di Orsolini e più concreto. Poi vedremo chi giocherà".