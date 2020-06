Bologna, Mihajlovic fa i conti con chi torna dai prestiti: Lappalainen può restare

Tra Donsah, Calabresi e Lappalainen, il finlandese è il giocatore che con maggiore probabilità potrà restare agli ordini di Mihajlovic in vista della prossima stagione. I tre che torneranno dai prestiti in giro per il mondo, andranno in ritiro con la squadra e poi verranno valutati direttamente dal tecnico serbo. Se il 21 che rientra dal Montreal Impact pare già aver convinto, gli altri due faranno i conti con il finale di stagione e con le valutazioni su chi è già presente in rosa. Possibile in ogni caso che vengano anche trattenuti tutti e tre visto lo strano calciomercato che investirà la Serie A post Covid. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.