© foto di Federico De Luca

Nel corso della consueta conferenza stampa di avvicinamento alla partita, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato interrogato sul suo futuro. Una domanda alla quale, almeno per adesso, l'allenatore dei rossoblù non ha risposto: "Non ne voglio parlare adesso. Quando raggiungeremo l'obbiettivo allora ne riparleremo".