Bologna, Mihajlovic: "Gara aperta a Firenze. In campo chi sta meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina: "I viola sono forti, affronteremo giocatori di livello che andranno molto forte. Noi dovremo esser bravi di mettere in pratica quello che abbiamo preparato, sarà una partita aperta. Hanno dei punti deboli e cercheremo di sfruttarli.

Clima teso a Firenze? Non so se ci saranno vantaggi o svantaggi per noi, ma quello che succede a Firenze non ci interessa molto. Dobbiamo pensare a giocare la nostra partita. Cambiando allenatore hanno tolto tutti gli alibi ai giocatori, che sicuramente andranno più forte rispetto alle ultime uscite.

Sciopero dei tifosi viola? È strano giocare in casa senza pubblico. Quando allenavo la Fiorentina i viola mi insultavano anche se vincevamo una partita. Ci sono sempre striscioni contro i Della Valle, non capisco come sia possibile. Hanno tirato fuori la squadra dai guai, dovrebbero tenerseli stretti invece di criticarli.

La formazione? Non stravolgerò più di tanto la formazione, scenderà in campo chi sta meglio. Non ci saranno Destro, Mattiello ed Helander. Santander? Si è allenato tutta la settimana, non ha i 90 minuti ma se dovesse entrare può giocarne 45. La spalla fa male, ma ha una soglia del dolore alta e sopporta bene.

Montella? Lui arriva sempre dopo di me, per una volta vorrei accadesse il contrario. Trova sempre la squadra pronta dal punto di vista fisico (ride, ndr).

Il supporto dei nostri tifosi? I nostri tifosi ci sono sempre stati, anche quando le cose andavano male. Ora che abbiamo una media punti da Europa, giustamente c’è ancora più entusiasmo. Ho detto fin dall’inizio che ci saremmo dovuti meritare l’affetto e il seguito dei tifosi, dando sempre il massimo e mostrando un certo di spirito in campo. Quando si gioca in casa è c’è un pubblico così entusiasta ci sono ovviamente più possibilità di vincere. Non è mai bello quando i tuoi supporters ti fischiano”.