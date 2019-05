Bologna, Mihajlovic: "Gruppo meraviglioso, salvezza meritata"

© foto di Federico De Luca

Al termine della gara contro la Lazio, a Sky Sport, parla l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole: "In pochi ci credevano nella nostra salvezza. La squadra aveva le qualità per salvarsi. Il campionato che abbiamo fatto da quando sono arrivato è quasi un mezzo miracolo. Siamo un gruppo meraviglioso fatti di uomini meravigliosi prima di grandi calciatori. Abbiamo creduto sempre alla salvezza e alla fine credo che sia tutto meritato. Dopo aver sistemato l'aspetto psicologico ho cambiato anche l'aspetto fisico e dopo una fase fisiologica alla fine abbiamo fatto meglio. Mi fa piacere ricevere affetto di Lazio e Bologna, sono molto orgoglioso di questo. Futuro? Se vincessimo sabato contro il Napoli arriveremmo decimi e sarebbe un capolavoro. Contatto con la Juventus? Sì, cinque anni fa. Destro? L'ho voluto premiarlo, se sta bene è un gran giocatore, peccato che ha avuto uno-due ricadute di troppo. Si deve allenare sempre al massimo, con continuità. Di testa, ogni tanto, si prende qualche pausa, ma non va bene".