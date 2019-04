Bologna, Mihajlovic: "Il mio futuro qui almeno fino a fine maggio"

© foto di Giacomo Morini

Queste le parole di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dopo il 3-0 alla Sampdoria in sala stampa riportate da TuttoBolognaWeb. “Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, cercando di fare più punti possibili. Oggi è stata una vittoria importante, abbiamo affrontato una grande squadra. Non mi piace parlare dei singoli dopo una vittoria ma Krejčí ha fatto una grande partita, devo fargli i complimenti. Ora abbiamo +5 punti sulla terzultima, se dovessimo vincere sabato allora sarebbe quasi fatta per la salvezza. Oggi abbiamo giocato una partita da squadra matura, sono molto contento. I ragazzi li ho visti molto preoccupati prima del match poi gli ho fatto vedere la classifica delle ultime sei giornate e ho fatto notare loro che siamo primi per punti conquistati. Ho detto loro di scendere in campo per divertirsi. Contro l’Empoli non ho due risultati a disposizione, ne ho solo uno: bisogna vincere. Pulgar? Adesso ha fiducia, sta bene mentalmente e fisicamente. Inoltre ha un buon piede. Mentalità diversa? Abbiamo fatto un grande lavoro dal punto di vista menatale con tutti i giocatori, e loro stanno rispondendo alla grande. Il mio futuro è al Bologna almeno fino al 25/26 maggio. Sono un allenatore ambizioso. Adesso non penso ancora al mio futuro, penso solo a salvare il Bologna e siamo sulla buona strada. Sono convinto di raggiungere la salvezza, poi dopo ci incontreremo con la dirigenza per parlare. Il mio futuro è ancora incerto. Per adesso penso solo alle ultime cinque partite di campionato".