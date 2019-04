Bologna, Mihajlovic : "Il progetto che mi verrà proposto avrà un peso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della gara contro l'Empoli, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche del progetto che gli verà sottoposto. "Il progetto che mi verrà proposto a fine stagione avrà certamente un peso: l’altro giorno ho avuto un confronto con Fenucci e dirigenza ma non abbiamo nemmeno approfondito il discorso perché sappiamo che non è questo il momento. Io ho detto quello che penso di loro, e loro quello che pensano di me. Io ho detto che qui sto bene e che la porta è aperta a tutti. Al momento non ho parlato con nessuno: la prima squadra con cui parlerò sarà il Bologna, che ha la priorità perché è la mia squadra attuale. Quando me ne andai dalla Sampdoria, Ferrero l’aveva saputo due mesi prima: non sono un allenatore che lascia da un momento all’altro. Se avrò contatti importanti, la società sarà la prima a saperlo, altrimenti parlerò prima di tutti con il Bologna”, scrive IlPalloneGonfiato.