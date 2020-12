Bologna, Mihajlovic: "Il ritiro non è una punizione, dovevamo capire cosa non andasse"

Vigilia di campionato per il Bologna - atteso dalla sfida contro lo Spezia - con il tecnico Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa si è soffermato anche sul ritiro: "Non è una punizione. Abbiamo deciso di farlo perché volevamo stare tutti insieme e capire cosa non andasse. Abbiamo fatto finta di avere tanti positivi, come se fossimo dovuti andare tutti in ritiro obbligatorio per l'Asl. Domani vediamo come va la partita e se i ragazzi rispondono bene. Abbiamo 3 partite in sette giorni da giocare, poi ci sono le vacanze quindi un piccolo sacrificio prima potevamo farlo. Ma tanto con il Covid non è che cambia molto tra star in ritiro o a casa".

