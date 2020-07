Bologna, Mihajlovic in conferenza stampa: "Grande rammarico, potevamo vincere"

Conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio 1-1 tra Bologna e Cagliari.

Cosa rimane dopo questa gara?

“Rimane il rammarico innanzitutto perché non siamo riusciti a vincere, oggi non posso dire nulla ai ragazzi. Rimangono nove partite alla fine e vediamo dove arriveremo”.

È mancata la precisione?

“Abbiamo fatto 7 tiri in area e non siamo riusciti a fare gol. Poi sul gol loro ho qualche dubbio sulla posizione di Joao Pedro. Ma non mi piace cercare alibi”.

Come giudica la prestazione di Barrow?

“Seconda partita in tre giorni anche per lui e anche per oggi ha fatto bene. Ma io mi aspetto sempre di più da lui, difficile mi possa accontentare. Ha margini di miglioramento enormi”.

Ha già in mente una formazione per l'Inter?

“Non lo so, sicuramente cambierò qualcosa ma c’è tempo per preparare la partita per vincere come abbiamo fatto sempre. Stiamo recuperando gli infortunati, giocheranno quelli che si sentiranno meglio”.