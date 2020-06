Bologna-Mihajlovic, la storia continua. Il serbo è l'allenatore che può segnare l'era Saputo

28 gennaio 2019, 13 luglio 2019, 16 giugno 2020. Sono queste le tre date simbolo dell’esperienza, la seconda, di Sinisa Mihajlovic al Bologna. La prima è quella della sostituzione di Filippo Inzaghi alla guida di una squadra che non riusciva a risollevarsi e sembrava destinata al ritorno in Serie B. Un giorno che ha cambiato la storia recente del club felsineo capace in quel finale di stagione di raccogliere 30 punti in 17 giornate e alzarsi fino a un insperato decimo posto gettando le fondamenta per un progetto a lunga scadenza con il patron Joey Saputo nel serbo aveva trovato il mister giusto per inseguire le proprie ambizioni.

La seconda data è quella che avrebbe potuto mettere fine a tutto quanto. Mihajlovic, a pochi giorni dal rinnovo, annunciava di aver contratto una forma acuta di leucemia, di doversi assentare momentaneamente per vincere la battaglia più difficile della sua vita senza però abbandonare la squadra. Il Bologna gli dava fiducia, sostegno e decideva di non sostituire il proprio tecnico che avrebbe seguito a distanza la squadra coi fidati vice Tanjga e De Leo sul campo. Una vicenda che univa ancora di più la squadra con il gruppo che serrava le fila attorno al suo mister – che a sorpresa si presentava a Verona per l’esordio dopo appena 44 giorni di cure – e dava vita a una stagione esaltante in piena continuità con gli ultimi mesi della scorsa. Una stagione che proietta il Bologna verso una qualificazione europea da tanti anni seguita e agognata.

La terza e ultima data coincide con il rinnovo odierno, fino al 2023, che segna un’ulteriore inniezone di fiducia e la prospettiva di un progetto solido di crescita con l’Europa – se non in quest’anno funestato dalla pandemia – come punto finale d’arrivo prima di fissare lo step successivo. Una fiducia che va oltre il campo perché Mihajlovic è parte integrante con Sabatini, Bigon e Di Vario anche della costruzione della squadra futura, una squadra plasmata nel carattere e nello stile di gioco a immagine e somiglianza del suo tecnico che è uscito ancora più forte e determinato dalla battaglia contro una malattia che avrebbe spaventato i più. È il serbo l'allenatore che può segnare l'era Saputo sotto le due torri e consegnare il patron canadese alla storia rossoblù.