Sinisa Mihajlovic mette nel mirino la panchina contro la Juventus dopo la conclusione del secondo ciclo di cure. Il fisico ha dato segnali positivi e dunque il tecnico utilizzerà questa sosta per riposare e magari per dirigere un paio di allenamenti in vista dei bianconeri. Il sogno sportivo più prossimo per il serbo è proprio quello di sfidare i campioni d'Italia in carica a testa alta. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.