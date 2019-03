Bologna, Mihajlovic: "Nessuna rivincita. Miglioriamo partita dopo partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sinisa MIhajlovic è intervenuto ai microfoni di Radio Rai nel post-partita di Torino-Bologna: "Abbiamo vinto meritatamente, sapevamo che sarebbe stata difficile, abbiamo affrontato una squadra fisica che ti fa giocare male. Abbiamo fatto tre gol contro una delle migliori difese del campionato, altri due sono stati annullati e abbiamo avuto ancora due occasioni. I ragazzi fatto benissimo, siamo andati in campo cercando di proporre il nostro gioco per vincere e non per non perdere. Poi così prima o poi la vittoria arriva. Miglioriamo di partita in partita, fino a oggi abbiamo camminato con una gamba e mezzo, oggi siamo migliorati, ci vuole ancora un po' per camminare con entrambe le gambe. I ragazzi si applicano e sono concentrati, sanno che se giochiamo in una certa maniera ce la giochiamo con tutti. Oggi una rivincita? Non ho bisogno di rivincite, mi dispiace per i miei ex ragazzi, sono convinto che avranno tempo per andare in Europa, come sono contento per noi e per il pubblico di Bologna in ottica salvezza. Ci godiamo la sosta, poi con il Sassuolo dovremo vincere, solo così la vittoria di oggi avrebbe significato".