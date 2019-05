Bologna, Mihajlovic: "Non guardiamo gli altri. Giocheremo per vincere"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha palato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Parma:

Su Sampdoria-Empoli: “Non abbiamo mai guardato gli altri, anche se sapremo il risultato non condizionerà il nostro atteggiamento. Giocheremo come sempre per vincere, faremo la nostra gara indipendentemente dal risultato di oggi. Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi stanno bene, poi vedremo il risultato”.

Su Lyanco: “Ieri si è allenato con il gruppo, ha recuperato dall’infortunio. Vedremo l’allenamento di oggi ma non ci dovrebbero essere problemi”.

Sulle espulsioni: “I ragazzi sanno di aver sbagliato, hanno chiesto scusa. A tutti capita di sbagliare, io a fine partita sono scappato in spogliatoio perché se fossi rimasto in campo avrebbero espulso anche me. Gli servirà da lezione, sanno di aver messo in difficoltà la squadra. Abbiamo deciso che chi prenderà un cartellino per protestare contro l’arbitro subirà delle conseguenze”.

Sul futuro: “Non mi interessa parlarne. Puntare su Destro se rimango? Non mi importa se rimane o no in questo momento, a me interessa solo che se gioca fa gol. Domani ha grandi possibilità di giocare, lui come Santander. Quando saremo salvi risponderò a tutte le domande sul futuro, ma al momento non ci voglio neanche pensare”.

Sul Parma: “Sappiamo come giocano, nel girone di andata ha fatto benissimo mentre in quello di ritorno un po’ meno. Se vinciamo li possiamo superare, il nostro obiettivo è la salvezza e vogliamo raggiungerla il prima possibile. Sarà una partita tosta. Inglese? E’ un ottimo giocatore, ma non mi piace parlare di chi non alleno. Gervinho? Chi se lo troverà di fronte lo marcherà”.

Sul futuro di Palacio: “Dovete chiederlo a lui (ride, ndr). Io con lui ho un ottimo rapporto, è un grande professionista che si comporta bene e si allena alla grande, fisicamente sta bene. Basta gestirlo bene e un’altra stagione, anche più di una, a grandi livelli può farla eccome", riporta Tuttobolognaweb.it.