© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha analizzato così la sconfitta odierna patita sul campo dell'Udinese: "Il Bologna ha dominato il primo tempo, con due-tre occasioni e un palo colpito. Avevamo la partita in mano prima di regalare loro un rigore. Siamo stati bravi a riprenderci subito, reagendo e pareggiando, ma questo ci è costato molte energie: dopo 20 minuti della ripresa ci siamo allungati, con le sostituzioni abbiamo cercato di rimetterci meglio in campo, ma l’Udinese è stata più brava. Rimangono dodici partite, guardiamo una gara per volta perché i punti in palio sono ancora tanti. Col Cagliari in casa dobbiamo vincere, giocando bene o male non mi importa”. Lo riporta il sito ufficiale dei felsinei.