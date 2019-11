Il Bologna non ha ancora abbandonato la pazza idea di accogliere tra le proprie fila Zlatan Ibrahimovic a partire da gennaio. Sinisa Mihajlovic sta facendo di tutto per convincere lo svedese, chiamandolo giorno dopo giorno con un pressing da grande difensore quale è stato in carriera. L'attaccante non ha ancora deciso cosa fare, anche se - secondo Il Resto del Carlino - scioglierà le riserve entro l'inizio di dicembre. E i rossoblu ci sperano.