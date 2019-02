Bologna, Mihajlovic: "Non potevamo partire meglio, ma siamo all'inizio"

Fonte: fcinternews.it

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo dell'Inter:

Sembra sia stata una partita quasi perfetta, il Bologna ha cambiato approccio:

"Abbiamo fatto bene, ai ragazzi ho detto che il risultato non mi interessava. Poi ben venga la vittoria, ma a me interessava la prestazione, il saper applicare quanto fatto in allenamento. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, loro sono stati sfortunati ma noi poco bravi, col secondo gol la partita prendeva un'altra piega. Poi nella ripresa ci siamo abbassati, mancano due settimane di lavoro per giocare come piace a me. Ma sono contento, non potevamo partire al meglio. Ma se non vinciamo col Genoa questa vittoria ha poco significato. Ma abbiamo dimostrato che se riusciamo a mettere in campo quello che si è provato, con convinzione e coraggio, si può vincere a San Siro".

Lei è passato qui come giocatore e allenatore, come si può reagire da un punto di vista ambientale?

"Avevo detto che sarebbe dipeso molto da noi, sapevo che più tempo passava più arrivavano i fischi. L'Inter ha fatto un'ottima gara, noi siamo stati anche fortunati. Non penso l'Inter meritasse di perdere, a noi interessava non perdere e fare una prestazione all'altezza. Il successo è arrivato, ma l'Inter è una grande squadra, ha un momento che gli gira male perché ha avuto occasioni che di solito non sbaglia. Ma sono convinto che usciranno fuori da questa situazione".

Cosa ha detto a Poli? E il suo errore ha dato una scossa alla squadra?

"Gli ho detto di giocare dando possibilmente palla a noi. E' stato importante che nonostante gli errori i ragazzi non si sono intimoriti. Poi sono uno che non vuole rischiare di uscire palla al piede, inutile rischiarlo se devi farlo per forza. Ma nelle mie squadre devi avere coraggio, poi se si prende gol è colpa mia: l'importante è che facciano le cose che voglio, solo così possiamo venirne fuori".

Soriano è sembrato il navigatore della squadra. Il 4-2-3-1 sarà la soluzione definitiva?

"Lui ha le caratteristiche per agire alle spalle dei mediani avversari. Poi a me non piace parlare dei singoli, penso che sia stato merito di tutta la squadra. L'importante è che chi giochi dia il massimo e chi entra provi a mettersi in mostra, anche Destro e Gonzalez hanno fatto un'ottima gara così come Krejci. Anche loro hanno dato il loro contributo, se no non si poteva vincere".

Eravate sempre avanti sulle seconde palle:

"La squadra sta sempre fisicamente, ringrazio Pippo Inzaghi che ha allenato prima di me. Mi piace la squadra che mette intensità, poi ci vogliono due settimane per arrivare al calcio che voglio io. Siamo riusciti sempre a mantenere la lucidità difendendoci e portando la vittoria a casa".

Su Lyanco e le condizioni fisiche:

"Lo conosco bene, l'ho preso a Torino. Qualche volta è un po' ballerino essendo brasiliano, quindi può fare un pallonetto sui 16 metri. Però ho fiducia in lui, lo feci debuttare al derby contro la Juve. Ha personalità, non ha paura di mettere; deve migliorare, ma è un ottimo rinforzo come Edera che volevo far giocare ma ho dovuto fare due cambi obbligati. Non so le sue condizioni, vedremo domani".

Questa vittoria è stata il compito più difficile di questi primi giorni a Bologna?

"Ci serviva una vittoria di prestigio ed è arrivata, meglio non poteva capitare. Ma siamo all'inizio, dobbiamo fare in una settimana il lavoro di un mese e quindi dobbiamo stare attenti a non dare troppe informazioni infondendo fiducia e carattere. Questa vittoria è importante per l'autostima così anche loro capiscono che se si fanno alcune cose bene si può dare filo a torcere a tutti. Ci godiamo la vittoria, ma se non vinciamo col Genoa ha poco significato. Guardiamo di partita di partita pensando a noi stessi, al di là dell'avversario".