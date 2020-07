Bologna, Mihajlovic: "Non si possono fare certe figure, sono deluso e arrabbiato"

vedi letture

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha così parlato dopo il 4-0 rimediato dai suoi in casa della Fiorentina: "Sono troppo deluso e arrabbiato per parlare ora con i giocatori. Nel primo tempo potevamo anche andare in vantaggio, mentre nella ripresa dopo lo 0-1 ci siamo sciolti come neve al sole. In campo bisogna parlarsi di più, è da un anno che ci lavoriamo sopra. È vero che sono partite di fine stagione ma non è giusto rovinare così tutto il lavoro di un campionato intero. Queste figure non si possono fare, troppo brutto così. Ora finiamo col Torino e poi faremo le nostre scelte".