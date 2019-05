Bologna, Mihajlovic: "Obiettivo vicino, ci manca l'ultimo passo"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Milan, in programma domani alle 20.30 allo stadio Meazza di Milano: "Abbiamo fatto tanto fino ad oggi, ma in realtà non è ancora nulla. L’obiettivo è vicino, ma ci manca ancora l’ultimo passo. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza contro una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà. Possiamo avere qualche vantaggio a livello psicologico: se giocheremo come abbiamo fatto spesso da quando sono qui, possiamo fare bene".

Sul sostituto di Soriano: "Soriano è un giocatore diverso da tutti gli altri, la sua assenza sicuramente sarà pesante ma sono sicuro che chi scenderà in campo avrà le motivazioni giuste: domani giocherà Svanberg al suo posto".

Sulle scelte di formazione: "Purtroppo non avevamo molto tempo, avrei voluto dare più spazio ai ragazzi che solitamente non fanno parte dei titolari. Ho dovuto fare delle scelte e trovare velocemente il sistema migliore per esprimere il nostro gioco".

Sulla corsa per la salvezza: "Nessuno si poteva aspettare un cammino del genere, anche le altre squadre in lotta con noi hanno ottenuto grandi risultati nell'ultimo periodo. Dobbiamo chiudere la pratica il prima possibile e domani potremmo già avere una chance".

Sul momento del Milan: "È difficile ottenere qualcosa dai ritiri punitivi. Almeno, io ho sempre raccolto poco, per cui decido di prendere altre scelte per cambiare il trend negativo della squadra. A nessun giocatore piace fare brutte figure, il ritiro è l’ultima spiaggia. Conoscendo Gattuso, avrà fatto di tutto per evitare questa situazione. Domani i rossoneri avranno tanta rabbia addosso per riscattarsi, fare una grande partita e ottenere punti per qualificarsi in Champions League. Questi comunque sono problemi loro, noi pensiamo a fare una buona partita conoscendo le loro difficoltà attuali. Ci vorrà anche un po’ di fortuna".

Sul futuro: "Non ne voglio parlare adesso. Quando raggiungeremo l'obbiettivo allora ne riparleremo".