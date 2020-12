Bologna, Mihajlovic: "Orsolini può giocare 20/30 minuti. Finalmente avrò un cambio in attacco"

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, ha parlato anche di Riccardo Orsolini: "È recuperato. 20/30 minuti li può fare, quindi abbiamo un cambio in più. Finalmente avrò un cambio in attacco che dovrò sicuramente fare visto che per quei quattro là davanti è la quarta partita consecutiva. Soriano ha una certa età, Palacio pure e Vignato visto che non aveva giocato tanto prima a Torino ha avuto i crampi".