Bologna, Mihajlovic perde pezzi per la sfida contro il Napoli: "Domani non ci sarà Hickey"

Giornata di conferenza stampa per Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna, domani impegnato in casa contro il Napoli, ha annunciato l'assenza del terzino Aaron Hickey. E che Gary Medel tornerà a disposizione solo dopo la sosta: "Hickey domani non giocherà dall'inizio, ha subito un leggero infortunio. Oggi valutiamo se può venire in panchina. Medel vediamo di recuperarlo dopo la sosta. Domani abbiamo a disposizione gli stessi dell'ultima volta, con un uomo in meno. Andiamo di male in peggio ma non ci arrendiamo".

