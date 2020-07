Bologna, Mihajlovic: "Perso con merito ma troppe ammonizioni verso di noi"

Queste le parole di Mihajlovic in conferenza stampa dopo la sconfitta di oggi con il Sassuolo 1-2:

“Abbiamo perso meritatamente, hanno giocato e corso meglio di noi. Forse ha influito un giorno di riposo in più rispetto alla partita precedente ma non voglio cercare scuse. Sono stato espulso perché ho mandato l’arbitro a quel paese, siamo la squadra più ammonita al mondo e non è possibile, sembra che in campo abbiamo undici killer e invece sono tutti ragazzi classe 2000. Probabilmente è più facile tirare fuori i cartellini con noi che con altri”.