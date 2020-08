Bologna, Mihajlovic preme per De Silvestri: si alza il pressing sul laterale del Toro

Prosegue la caccia all'esterno destro del Bologna. Per la prossima stagione Sinisa Mihajlovic vorrebbe un elemento di esperienza per far accrescere il pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoblu avrebbero alzato il pressing per Lorenzo De Silvestri del Torino.