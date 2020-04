Bologna, Mihajlovic presto in città: l'ultimo segnale verso la ripresa

Sinisa Mihajlovic vuole tornare a Bologna in vista della possibile ripresa degli allenamenti prevista per il 4 maggio. All'inizio della settimana prossima potrebbe far rientro in città e programmare con lo staff il ritorno in campo, seppur graduale ovviamente. Nel weekend dovrebbero tornare anche tutti i giocatori che avevano lasciato l'Italia per tornare dalle proprie famiglie con il club che ha preteso da tutti il rientro entro domenica prossima. Anche chi è rimasto in Italia è stato convocato, addirittura con qualche giorno di anticipo, ovvero tra venerdì e sabato, per poter riprendere subito anche con i test e le visite. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.